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Может ли шаровая молния попасть в дом через дымоход, рассказал ученый

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Шаровая молния способна попасть в дом через печную трубу из‑за конвекции, поэтому на даче или в деревне важно закрывать дымоход, особенно в сезон гроз. Об этом рассказал Владимир Бычков — ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям. 

Учёный напомнил, что период появления шаровых молний в России приходится на летние месяцы — с июня по август. 

«Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдёт с потоком воздуха или не погаснет», - отметил эксперт.

Однако, если шаровая молния залетела в помещение, не нужно пытаться её ловить или снимать на камеру, подчеркнул специалист.

«Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не погаснет», - посоветовал эксперт.

Владимир Бычков отметил, что шаровая молния «живёт» около 20 секунд, её заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток. При несоблюдении мер безопасности встреча с этим явлением может закончиться летальным исходом.

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