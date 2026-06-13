Может ли шаровая молния попасть в дом через дымоход, рассказал ученый

Шаровая молния способна попасть в дом через печную трубу из‑за конвекции, поэтому на даче или в деревне важно закрывать дымоход, особенно в сезон гроз. Об этом рассказал Владимир Бычков — ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ, академик РАЕН, председатель Российского комитета по шаровым молниям.

Учёный напомнил, что период появления шаровых молний в России приходится на летние месяцы — с июня по август.

«Шаровая молния засасывается внутрь благодаря конвекции, влетает в комнату, крутится, пока не уйдёт с потоком воздуха или не погаснет», - отметил эксперт.

Однако, если шаровая молния залетела в помещение, не нужно пытаться её ловить или снимать на камеру, подчеркнул специалист.

«Просто спокойно стойте или сидите и ждите, пока она не погаснет», - посоветовал эксперт.

Владимир Бычков отметил, что шаровая молния «живёт» около 20 секунд, её заряд высок, а энергия сравнима с энергией нескольких взрывчаток. При несоблюдении мер безопасности встреча с этим явлением может закончиться летальным исходом.