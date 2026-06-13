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Блогер MrBeast первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков на YouTube

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Американский блогер MrBeast (настоящее имя — Джеймс (Джимми) Дональдсон), известный своими челленджами и благотворительными проектами, первым в мире преодолел отметку в 500 миллионов подписчиков на YouTube. Об этом сообщается в официальном блоге видеохостинга.

Фото: AP Photo / Jordan Strauss

В официальном сообщении видеохостинга говорится:

«Джимми Дональдсон, известный по всему миру как MrBeast, официально вошёл в историю, став первым индивидуальным создателем контента, достигшим 500 миллионов подписчиков на YouTube».

Основной YouTube‑канал блогера был создан в феврале 2012 года. На текущий момент на нём опубликовано 985 видеороликов. Ещё в июне 2024 года канал MrBeast стал самым популярным на платформе.

В честь нового рекорда блогер провёл стрим, который набрал более 12,7 миллиона просмотров.

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