Общество

Фестиваль дикой природы проведет Полистовский заповедник

Онлайн-фестиваль дикой природы РосянкаFest пройдет на страницах Полистовского заповедника в социальных сетях с 29 июля по 2 августа. Видео и прямые эфиры в рамках фестиваля можно будет увидеть на ресурсах заповедника в соцсети «ВКонтакте», на YouTube, в Instagram и Facebook. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе заповедника.

Фестиваль будет включать множество самых разных мероприятий: научно-популярные лекции от сотрудников и партнеров заповедника, беседы об экологическом просвещении и заповедной системе России, короткие видео из охраняемых природных территорий страны и видео о болотах мира.

А еще запланированы утренние разминки и вечерние медитации прямо с Полистовских болот, которые можно практиковать вместе с ведущими, виртуальные экскурсии на маршруты заповедника и краеведческие авторские туры жителей приболотных деревень, творческие и познавательные мастер-классы. Завершится фестиваль вечером бардовской песни.

«Программа фестиваля очень насыщенная и спланирована на пять дней. Кроме видео-роликов и прямых эфиров в конце каждого дня предусмотрена викторина с вопросами по прошедшим мероприятиям», - отметили в заповеднике.

К участию в фестивале присоединились особо охраняемые природные территории со всей страны: заповедники «Кологривский лес», «Калужские засеки», «Нижняя Кама», Жигулевский заповедник, Мордовский заповедник, Центральносибирский заповедник, объединенная дирекция «Заповедное Подлеморье», Тунгусский заповедник, заповедник «Кузнецкий Алатау», объединенная дирекция «Заповедное Прибайкалье», Астраханский заповедник, национальный парк «Куршская коса», Магаданский заповедник, национальный парк «Берингия», Командорский заповедник и Рдейский заповедник.

Подробная программа с датами и временем выхода роликов будет опубликована на страницах Полистовского заповедника в социальных сетях перед началом фестиваля.

Основная цель РосянкаFest - знакомство с Полистовским заповедником и другими особо охраняемыми природными территориями нашей страны, а также ценностью и уникальностью этих территорий. Основной темой, объединяющей все мероприятия, станет болото – ведь именно для охраны одной из крупнейших в Европе систем верховых болот, Полистово-Ловатской, и был создан Полистовский заповедник.