Общество

Игорь Иванов стал председателем профсоюза работников инновационных и малых предприятий

Состоялась VIII внеочередная отчетно-выборная Конференция Псковской областной организации Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий. На конференции Игорь Иванов избран председателем профсоюза работников инновационных и малых предприятий, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского облсовпрофа.

Профсоюз инновационных и малых предприятий объединяет свыше 510 членов профсоюза, работающих в образовательной, аграрной, финансовой сфере. Основными видами деятельности регионального профсоюза является правовая, общественная защита членов профсоюза, отстаивание интересов предприятий, работа с ветеранскими организациями.

Также на конференции были избраны новые составы коллегиальных органов: президиума, совета, КРК.

Напомним, Игорь Иванов возглавлял Псковский обком Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий с 2007 по 2018 год. Он является членом исполнительного комитета и Центрального Совета Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий (ФНПР).

Председатель облсовпрофа Игорь Иванов от имени всего регионального профсоюза поздравил профсоюзного активиста с избранием и профсоюзной поддержкой. Он также выразил признательность экс-председателю регионального профсоюза инновационных и малых предприятий Юлии Ивановой.

«Юлия Анатольевна – замечательный человек, профсоюзный работник, борец. За трудные два года председательства она сумела не только сохранить профсоюзные мощности в условиях судебных тяжб, давления, но и приумножить благосостояние организации. От всего Псковского профсоюза мы говорим спасибо за работу и надеемся на новое плодотворное сотрудничество», - сказал председатель обласовпрофа.