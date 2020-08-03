Общество

Отставание от плана работ по школе на улице Заслонова в Великих Луках составляет 130 дней

Отставание от плана работ по школе на улице Заслонова в Великих Лук составляет 130 дней. Об этом рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников 3 августа в своем видеообращении к гражданам, опубликованном в инстаграм-аккаунте. Одной из тем обращения стали результаты рабочей поездки в город Великие Луки, где глава региона осмотрел объекты строительства.

«По каждому из объектов предстоит провести серьезную работу для того, чтобы объекты были завершены. Больше всего вопросов, конечно, вызывает школа на Заслонова», - рассказал губернатор. Отставание 130 дней связано со слишком малым количеством рабочих на объекте. Подрядчик не предпринимает необходимых мер, чтобы решить проблему. Заказчик не ведет претензионную работу. «Такой спокойный подход, срывы сроков, конечно, совершенно недопустимы. Будем контролировать, чтобы претензионная работа велась, а подрядчик выполнял все взятые на себя обязательства», - сказал Михаил Ведерников. Вице-губернатору Василию Осипову поручено проработать план, который позволит в максимально короткие сроки сократить отставание по графику.

Похожая история, по словам губернатора, складывается с двумя другими объектами. Для продолжения строительства подземных переходов необходимо провести работы по стабилизации грунта рядом с фундаментом близлежащих домов стоимостью в 22 млн рублей. «Средств, мы, конечно, найдем, хотя в текущих условиях это тоже непросто сделать», - добавил Михаил Ведерников.

Что касается детского сада на Первомайской, где появились трещины из-за просадки грунта, там продолжаются геологические изыскания. Окончательное решение о вводе в эксплуатацию здания будет принято только по результатам проведения всех необходимых исследований и получения заключений. Если это будет разрешено, данное крыло здания оставят под наблюдением.

Губернатор также посетил стройку корпуса областной инфекционной больницы в Великих Луках. «Военные работают достаточно динамично, качественно. Строительная готовность составляет уже 22% и нам обещают, что все строительные работы и планировка будут завершены до 15 августа. Со стороны администрации необходимо обеспечить закупку инвентаря и формы и постельного белья для пациентов и будущих сотрудников», - рассказал Михаил Ведерников.