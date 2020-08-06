Общество

Миниатюрный топор нашли археологи на улице Герцена в Пскове

Древний миниатюрный топор нашли археологи на улице Герцена в Пскове, сообщается в инстаграм-аккаунте Археологического центра Псковской области.

Фото Археологического центра Псковской области

«Мы пока не знаем точно, для чего же он был в свое время изготовлен: в качестве игрушки или символа?» - задаются вопросом археологи.

Фото Археологического центра Псковской области

Топорик «примерила» кошка, проживающая в Археологическом центре. «Наш бессменный начальник службы безопасности», - пошутили археологи.