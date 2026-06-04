Завеличье в древности было богатым кварталом Пскова – археологи

Район нынешнего Завеличья в Пскове в древности был богатым кварталом. Такое заявление опубликовал Археологический центр Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

«Завеличье – район средневекового и современного Пскова, расположенный на левом (западном) берегу реки Великой. С севера и юга границы территории, которая была заселена в средневековье, отмечены Свято-Иоанновским и Спасо-Преображенским Мирожским монастырями. Длительное время поселение на историческом Завеличье считалось окраинным, посадским, вспомогательным по отношению к основному городу. Однако раскопки начала XXI века показали картину развития богатых кварталов городского облика», - отметили археологи.

В северной части Завеличья в ходе раскопок были открыты остатки городских усадеб, существовавших в XI-XII веках и уничтоженных в первой половине XIII века – в период нападений немецких крестоносцев. Здесь же зафиксирован участок мощёной камнем дороги, на которой сохранились следы боевых столкновений: расплющенные наконечники стрел, перерубленные перекрестье меча и стремя, сломанный боевой топор.

При раскопках были исследованы руины келий монастыря Ильи Сухого и обнаружен более древний сакральный объект: каменное изваяние. «Идол» представлял собой гранитный валун со слабообработанной поверхностью, изображающей человеческое лицо. Раскопки позволили проследить историю участка, сакральная функция которого оставалась актуальной на протяжении десяти столетий, хотя и претерпела радикальные изменения – от языческого культового комплекса до православного монастыря.

В 2026 году археологические исследования ведутся на улице Пароменской.

«На раскопах, ближайших к "новому", были обнаружены находки, которые могут быть датированы третьей четвертью I тысячелетия нашей эры: это фрагменты лепных, т. е. до-гончарных керамических сосудов. В ближайшее время расскажем подробнее о раскопе на улице Пароменской и его уникальных находках», - анонсировали в Археологическом центре Псковской области.