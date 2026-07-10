Коллекцию псковских лунниц пополнила находка из нового раскопа на Завеличье

Находка из Ольгинского-10 раскопа на Завеличье пополнила коллекцию псковских лунниц. Состав сплава, из которого изготовлен артефакт, пока не выяснен, аналитическая работа будет проходить уже после окончания полевого сезона, сообщил Археологический центр Псковской области в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Археологический центр Псковской области / «ВКонтакте»

Лунницы — распространённый тип украшений, представляющий собой элементы самых разнообразных уборов. Это украшение присуще многим эпохам, культурам и народам, и объединяет их сходная форма — луна в её серповидной фазе.

Лунницы известны с бронзового века, были в обиходе у многих земледельческих народов Европы, Азии и Африки. В Восточной Европе эти украшения появились ещё до широкого расселения славян.

Лунообразная форма заставила исследователей считать эту группу украшений охранительными амулетами, независимо от времени изготовления: дохристианского или христианского.

Личный убор женщины, начиная с античной эпохи, отражал «космический порядок», и лунница может рассматриваться как его составная часть. Однако известны находки древнерусских лунниц в ожерельях с христианскими крестами. В погребениях второй половины XII века находились остророгие лунницы, соседствующие с нательными иконками Успения Богородицы и Спаса.

Широкое распространение лунниц в X-XIII вв. практически на всей территории славянских народов долгое время создавало впечатление, что это «типично славянский амулет», восходящий к общеславянским представлениям. Однако в результате многолетних исследований было выяснено, что в достоверно языческих славянских древностях VI—VII веков двурогие лунницы или их возможные прототипы отсутствуют. Появление двурогих лунниц оказалось связано с проникновением в славянскую среду в конце VII — начале VIII веков комплекса женских украшений в составе первой волны византийского влияния. Со временем в культурных отложениях этих украшений становилось всё меньше, однако нельзя не заметить, что в виде серёг этот вид апотропейных (оберегающих от зла) амулетов встречался в России ещё в ХІХ — начале XX веков, рассказали в Археологическом центре Псковской области.