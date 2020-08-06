Общество

Большинство обнаруженных на месте концлагеря в Моглино останков принадлежат женщинам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вновь привлек внимание общественности к раскопкам на месте бывшего концлагеря в деревне Моглино. Соответствующая запись появилась в аккаунте главы региона в «Инстаграме».

«В настоящий момент обнаружено три захоронения, - напомнил подписчикам губернатор. - Поисковики подняли останки 51 человека, большинство из которых – женщины. Здесь же найдено множество пуль и гильз, что говорит о том, что люди были расстреляны. Окончательная картина событий будет определена после завершения расследования специалистами Следственного комитета».

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Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что в регионе еще множество мест, которые ждут исследователя и расследования. В частности, речь идет о населенных пунктах Красуха и Андроховно.

«Великая Отечественная война оставила после себя многочисленные шрамы, но ни одно преступление не должно быть забыто», - подчеркнул губернатор.

Он упомянул о заработавшем 23 июля в рамках проекта «Без срока давности» региональном сайте bsd.pskov.ru, где собраны детали расследования в Моглино и приведено большое количество архивных документов по преступлениям нацистов на территории Псковской области против гражданского населения.