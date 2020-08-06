Общество

Первый онлайн-фестиваль дикой природы «РосянкаFest» провел Полистовский заповедник

На интернет-площадках Полистовского заповедника прошел первый онлайн-фестиваль дикой природы «РосянкаFest».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника, фестиваль проводится второй год подряд, но в этом году из-за сложившийся ситуации в стране и в мире не удалось провести его как городское событие.

«Планируя мероприятие онлайн, мы не могли представить себе, что удастся собрать столько откликов, зрителей и участников», - сообщили в заповеднике.

За 5 дней фестиваля на страничках Полистовского заповедника ВКонтакте, Facebook, Instagram и YouTube было опубликовано 176 постов. С лекциями, прямыми эфирами, творческими выступлениями и мастер-классами в фестивале приняли участие более 50 человек. Также к фестивалю присоединились коллеги из 19 особо охраняемых природных территорий. Участники были из 6 стран мира. Всего было подготовлено и показано 89 видеороликов.

«За время фестиваля наши публикации собрали более 2600 отметок "нравится" и более двухсот перепостов. Администрация Полистовского заповедника от всей души благодарит всех своих друзей и партнеров за поддержку идеи онлайн-фестиваля, интерес к природе, заповедным территориям и за доброжелательность», - отметили организаторы мероприятия.