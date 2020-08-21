Общество

В Пскове стартует конкурс «Десантный взвод»

Организаторы конкурса «Десантный взвод» провели жеребьевку первого этапа состязаний. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, первыми на старт данного этапа, в котором десантники будут соревноваться в десантировании в составе взвода, быстром сборе на площадке приземления и марш-броске на 10 км, выйдет команда десантников из Китая. Второй примет старт команда Алжира. Третьими вступят в борьбу десантники из Беларуси. Российская команда выйдет четвертой. Всего в этапе принимают участие 11 команд.

Комментируя итоги жеребьевки, заместитель главного судьи конкурса полковник Вадим Говоров пояснил, что «жеребьевка проведена в строгом соответствии с положением о конкурсе, претензий и заявлений со стороны иностранных делегаций не поступило».