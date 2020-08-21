Общество

Российская команда готовится к новым рекордам конкурсе «Десантный взвод»

Отобран лучший взвод, который представит Россию на международном этапе конкурса «Десантный взвод», сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

В сборную команду вошли лучшие военнослужащие «крылатой пехоты», показавшие наиболее высокие результаты в ходе Всеармейского этапа.

Основные этапы конкурса - гонки на боевых машинах десанта и командная эстафета на БМД. Экипажи, представляющие на конкурсе Воздушно-десантные войска, считаются одними из лучших в Вооруженных силах России.

В рамках подготовки к международному этапу была составлена специальная программа, в которой был проанализирован и учтен опыт предыдущих конкурсов, с учетом всех индивидуальных качеств участников, включая психологические, морально-волевые и физические показатели.

«Мы полностью готовы к соревнованиям и понимаем всю ответственность, которая лежит на нас. Выложится по полной, показать достойный результат и победить - вот основные задачи, стоящие перед командой», - рассказал командир взвода, старший лейтенант Антон Кутахин.

На Международном этапе конкурсе «Десантный взвод» в минувшем году российская команда установила восемь рекордов в разных дисциплинах.