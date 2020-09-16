Общество

Билайн предлагает связь навсегда в комплекте с детскими часами

В начале нового учебного года оператор мобильной связи Билайн обращает внимание жителей Пскова на специальную акцию, позволяющую сэкономить на услугах связи при покупке детских умных часов.

Купив по акции в интернет-магазине или в собственных офисах Билайн комплект, состоящий из детских умных часов, тарифа «Для умных вещей» и опции «Для умных вещей навсегда», клиент получит не только специальную, выгодную цену на современный девайс, но и пакет услуг связи: минуты, гигабайты и SMS, которые будут обновляться автоматически раз в месяц без дополнительных затрат.

Умный гаджет особенно удобно использовать младшим школьникам – часы всегда на руке, их сложнее потерять или разбить, с ними можно активно двигаться. Для родителей большой плюс такого устройства - возможность всегда знать, где находится ребенок, и общаться с ним.

В пакет услуг по тарифному плану входят 500 Мб мобильного интернета, 30 минут для звонков и 100 SMS в месяц. Опция «Для умных вещей навсегда» предоставляет 100% бессрочную скидку на абонентскую плату по тарифному плану «Для умных вещей». Это позволит родителям больше не задумываться о балансе счета устройства. Услуги связи сверх включенного в тарифный план пакета оплачиваются согласно условиям тарифа.

Количество товаров ограничено. Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и интернет-магазине Билайн с 29 июня по 31 декабря 2020 года для физических лиц на территории России, кроме Республики Крым и Севастополя. Количество товаров ограничено.

С полными правилами акции, ее организатором и списком моделей умных часов, участвующих в акции, можно ознакомиться по ссылке для каждого города.