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Общество

Победителей конкурса фотографий «Мое село» наградили в Великих Луках

18.09.2020 10:35|ПсковКомментариев: 0

В Великих Луках наградили победителей областного этапа всероссийского конкурса фотографий «Мое село». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении «Единой России».

Напомним, что региональный общественный совет партийного проекта «Единой России» «Российское село» подвел итоги областного этапа всероссийского конкурса фотографий «Мое село». Его участниками могли стать люди разных возрастов и занятий, фотолюбители и профессионалы Псковской области.

От Великих Лук в число победителей вошли Владимир Лысый, который занял 1 место в номинации «Мое любимое село», а также Анастасия Иванова, чья фоторабота по мнению жюри удостоилась 2-го места в номинации «Образ сельской семьи».

С победой великолучан поздравил заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по агитационно-пропагандистской работе, секретарь Великолукского городского отделения партии Сергей Гусев. По поручению секретаря регионального отделения партии Александра Козловского двум финалистам фотоконкурса были вручены дипломы и памятные подарки.

В ответном слове Анастасия Иванова выразила слова благодарности организаторам конкурса. «Подобные мероприятия стимулируют людей видеть, насколько красива и прекрасна наша страна», - сказала призер фотоконкурса.

По мнению Владимира Лысого, проект очень интересный. Он сразу же решил принять в нем участие, потому что эта тема ему близка. Победитель выразил благодарность организаторам конкурса. «На конкурс было представлено много фоторабот. Партийный проект позволил мне познакомиться с другими коллегами по увлечению фотографией. Подобные мероприятия нужно проводить, чтобы люди общались и показывали всем места, которыми богата наша страна и может годиться», - отметил фотолюбитель.

Кроме того, на заседании члены политсовета приняли в партию «Единая Россия» 10 новых членов, большинство из которых – молодежь.

Секретарь местного отделения партии Сергей Гусев проинформировал коллег о результатах Единого дня голосования в Псковской области и на федеральном уровне. Координатор партийного проекта «Историческая память» в Великолукском городском местном отделении партии Дмитрий Белюков доложил о реализации данного проекта в Великих Луках. Отдельно он отметил проведение всероссийской акции «Диктант Победы». Площадка диктанта работала на базе Великолукской академии физической культуры и спорта. Также Дмитрий Белюков сообщил членам политсовета о ходе работ по оцифровке памятных мест, связанных с Великой Отечественной войной в рамках проекта «Я помню». В настоящее время во всероссийскую базу внесено 48 объектов, расположенных в городе Великие Луки. Работа будет завершена в сентябре.

Теги: #Единая Россия #конкурс #фотоконкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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