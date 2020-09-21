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В здании кинотеатра «Октябрь» откроется самая современная библиотека в Пскове

Городская историко-краеведческая библиотека им. И. И. Василева переедет в здание бывшего кинотеатра «Октябрь» - после его реконструкции. Об этом корреспонденту радио «Эхо Москвы» в Пскове (102,6 Fm) сообщил глава администрации города Александр Братчиков.

«Это будет самая современная библиотека на территории Пскова. На ее базе будет размещен и молодежный лофт», - уточнил он.

Градоначальник отметил, что при поддержке губернатора Пскову удалось получить финансирование на реконструкцию здания под библиотеку из резервного фонда президента – свыше 320 млн рублей.

«Проект необходимо будет реализовать за 2021 год. На следующей сессии уже будем вносить изменения в бюджет Пскова, где будут учтены поступившие на реконструкцию средства, в октябре планируем составить техническое задание, а к концу октября объявить соответствующий конкурс», - поделился он.

Александр Братчиков рассказал, что те, кто ранее эксплуатировал здание бывшего кинотеатра, сделали его обследование. Благодаря этому есть понимание, что необходимо сделать, чтобы укрепить фундамент и чтобы данное здание прослужило достаточно долго.

Он уточнил, что по Молодежному центру Пскова у городских властей отдельные планы. «Его ждет очень перспективная судьба», - заверил Александр Братчиков.

Напомним, в 2018 году депутаты Псковского областного Собрания разрешили отдать здание псковского кинотеатра «Октябрь» в безвозмездное пользование автономной некоммерческой организации «Центр развития молодежи «Лофт». Инвестор планировал вложить в ремонт 70 млн рублей, однако работы так и не были начаты.

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На сегодняшней сессии гордумы Александр Братчиков сообщил, что здание кинотеатра «Октябрь» будет передано в муниципальную собственность.