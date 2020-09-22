Общество

Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове

Стали известны подобности о будущем здания кинотеатра «Октябрь» в Пскове. Информацию разместил заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов на своей странице в Facebook.

«Сегодня на очередной сессии Псковской городской Думы глава администрации города Пскова Александр Братчиков анонсировал грядущую передачу в муниципальную собственность здания бывшего кинотеатра «Октябрь», - написал Александр Коновалов. - Расскажу немного подробнее. На основании обращения инициативной группы к главе государства с просьбой в оказании содействия в расширении площадей историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва и доклада в адрес президента РФ губернатора Псковской области, губернатором Михаилом Ведерниковым было приняты решения:

1. О выделении городу Пскову из средств федерального бюджета 321,2 млн. руб. на изготовление проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы и закупку оборудования;

2. О передаче в муниципальную собственность под указанные цели здания бывшего кинотеатра «Октябрь»;

3. Определены сроки реализации проекта реконструкции как 2020 - 2022 гг;

Исходя из принятых решений уже на следующей неделе начнёт свою работу рабочая группа по подготовке технического задания для проектирования реконструкции здания «Октября». В ходе своей работы специалисты определят состав помещений под историко-краеведческий научный центр, возможность размещения в здании художественной галереи. Планируется, что одно из развиваемых направлений молодёжного центра города Пскова так же в будущем сможет разместиться в реконструированном здании. Проектной организации будет предложено рассмотреть возможность размещения в здании информационного туристического центра и точки общественного питания.

Предполагается благоустройство прилегающей территории».

Напомним, ранее здание кинотеатра планировалось использовать для размещения молодежного лофта.