Вопросы о поправках в Конституцию включат в ЕГЭ в 2021 году

Задания для Единого госэкзамена по обществознанию в следующем году дополнят вопросами о принятых в июле поправках в Конституцию, сообщили в Рособрнадзоре.
«Данное новшество связано с принятием поправок в Конституцию», - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.
В пресс-службе уточнили, что в процессе принятия поправок разработчики контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по обществознанию сразу заявили о планах использовать в 2021 году для заданий обновленный текст Конституции, пишет «Интерфакс».
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Явка на голосовании составила 67,97%. По данным ЦИК, «за» поправки проголосовали 77,92% избирателей, «против» - 21,27%.
Поправки, в частности, расширяют полномочия Госдумы и передают ей право утверждать кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также утверждать по представлению премьера вице-премьеров и федеральных министров, кроме «силовых».
Помимо этого, конкретизируется порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.
Накануне президент РФ внес в Госдуму пакет законов в реализацию принятых поправок.