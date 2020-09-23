Общество

Вопросы о поправках в Конституцию включат в ЕГЭ в 2021 году

Задания для Единого госэкзамена по обществознанию в следующем году дополнят вопросами о принятых в июле поправках в Конституцию, сообщили в Рособрнадзоре.

«Данное новшество связано с принятием поправок в Конституцию», - сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

В пресс-службе уточнили, что в процессе принятия поправок разработчики контрольно-измерительных материалов для ЕГЭ по обществознанию сразу заявили о планах использовать в 2021 году для заданий обновленный текст Конституции, пишет «Интерфакс».

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ проходило в течение семи дней: с 25 июня по 1 июля. Явка на голосовании составила 67,97%. По данным ЦИК, «за» поправки проголосовали 77,92% избирателей, «против» - 21,27%.

Поправки, в частности, расширяют полномочия Госдумы и передают ей право утверждать кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также утверждать по представлению премьера вице-премьеров и федеральных министров, кроме «силовых».

Помимо этого, конкретизируется порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.

Накануне президент РФ внес в Госдуму пакет законов в реализацию принятых поправок.