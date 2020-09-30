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Общество

Почта России доставит более 100 открыток с Пушкинского театрального фестиваля

30.09.2020 18:42|ПсковКомментариев: 0

Почта России доставит более 100 открыток с Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФПС по Псковской области. 

В рамках XXVII Пушкинского театрального фестиваля Почтой России впервые был организован пункт посткроссинга в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина. Гости фестиваля могли приобрести и отправить почтовые карточки с уникальным дизайном.

УФПС Псковской области предоставила возможность жителям и гостям города Пскова приобрести и отправить уникальные почтовые карточки с индивидуальным дизайном фестиваля. Для отправки памятной почтовой продукции друзьям и знакомым в любую точку мира был установлен специальный почтовый ящик. Более 100 открыток разлетелись по всем уголкам страны.

«Мы впервые разместили пункт посткроссинга в Псковском театре драмы и судя по положительным откликам интерес к подобным акциям есть. Основная цель нашего мероприятия в поддержании живого общения между людьми. Театральные приветы улетели родственникам и друзьям в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск. Уверен, благодаря отправлениям наших клиентов еще больше туристов захотят посетить Псковщину и принять участие в таком важном культурном событии города», - отметил директор УФПС Псковской области Евгений Каратушин.

В пункте посткроссинга также можно было приобрести коллекционные почтовые сувениры и принять участие во Всероссийской благотворительной акции Почты России «Дерево добра».

«Я часто посещаю спектакли нашего театра, очень ждала открытия фестиваля, переживала, что из-за пандемии открытие не состоится. Удивлена появлением Почты России в фойе, необычно. Купила себе открытку на память с фотографией здания театра в ночи, а открытку с зайцем в маске отправила внучке, она учится в Санкт-Петербурге», - поделилась зрительница Зоя Андреевна.

Теги: #Пушкинский фестиваль #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
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