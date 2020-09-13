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Театральным критикам понравилось проведение Пушкинского фестиваля в сентябре

Театральным критикам понравилось проведение Пушкинского театрального фестиваля в Пскове в сентябре. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове арт-директор фестиваля Андрей Пронин, комментируя сроки проведения последующих Пушкинских фестивалей.

Напомним, до этого года это театральное событие происходило в феврале. В текущем году было принято решение перенести фестиваль на конец мая — начало июня и приурочить к дню рождения Пушкина, а не к дню смерти, как до этого. Из-за пандемии фестиваль частично прошел в онлайн-режиме, а в очной форме состоялся в конце сентября.

Андрею Пронину видится, что Пушкинский фестиваль будет «майско-июньским». «Причина переноса фестиваля на лето прозаическая. Сложно проводить фестиваль при нынешней казначейской системе, потому что деньги не приходят, и приходится проводить фестиваль в кредит, задействуя средства из других источников или прося всех подождать выплат до мая. И это одна из причин, но достаточно важная», - рассказал арт-директор фестиваля.

Другая причина связана с тем, что устроителям мероприятия хочется возродить традицию спектаклей вне театральных пространств, а зимой это сделать сложно. «И потом фестиваль создавался Владимиром Рецептером изначально для Пушкинских Гор. Он, в первую очередь, думал о Пушкинских Горах, а не о Пскове, - заметил Андрей Пронин. - В Пушкинских Горах красиво зимой, а Псков все-таки красивее и уютнее в теплое время года, поэтому целесообразно будет все-таки проводить фестиваль в теплое время года, приурочив его к дню рождения Пушкина, а не к годовщине гибели».

«Думаю, методом проб и ошибок мы добьемся оптимального результата. Например, все критики говорили: оставляйте фестиваль в сентябре, у вас так красиво», - сообщил гость студии.