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Сцена / Фестивали

Один из главных театров России покажет спектакль на псковской сцене

13.12.2021 11:06|ПсковКомментариев: 0

Российский академический молодежный театр из Москвы, один из главных театров России, выступит на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 14 декабря. Спектаклем Кирилла Вытоптова «Барышня-крестьянка (вариации)» откроется декабрьская программа XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра. 

Как рассказали в театре, веселый и лиричный спектакль поставлен по повести Пушкина. Юная помещичья дочь Лиза Муромская мечтает поближе познакомиться с сыном барина-соседа Алексеем Берестовым. Она облачается в простое платье и выдает себя за крепостную селянку по имени Акулина.

«В основе пушкинской повести лежит анекдот с переодеванием барышни в крестьянку. В нашем спектакле местом действия становится женская пошивочная мастерская, своеобразная "девичья", где постоянно менять облик, как говорится, сам бог велел. Стихия игры захватывает молодых людей, томящихся от скуки и замкнутости, становится местом счастливых встреч и ловушкой одновременно, помогает понять что-то про любовь и себя настоящих», – рассказал режиссер спектакля Кирилл Вытоптов.

Кирилл Вытоптов – яркий представитель молодого режиссерского поколения российской столицы, ученик маститого Олега Кудряшова. На прошлом Пушкинском фестивале с большим успехом был показан его спектакль «Слово о полку Игореве», созданный в московском Театре на Бронной, отметили в псковском театре. 

Так также добавили, что художник по свету Нарек Туманян также хорошо знаком зрителю: он эффектно оформил спектакль Псковского театра драмы «Очень громкая премьера».

«Барышня-крестьянка (вариации)» откроет Пушкинский театральный фестиваль, который с 14 по 19 декабря объединит на псковской сцене избранные спектакли театров из Москвы, Петербурга, Севастополя, Сибири и Пскова. Спектакль будет представлен дважды: в 18:00 и 20:30.

Подробнее узнать о спектакле и приобрести билеты можно на официальном сайте театра. С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.

Теги: #театр #псков #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
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