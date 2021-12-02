Один из главных театров России покажет спектакль на псковской сцене

Российский академический молодежный театр из Москвы, один из главных театров России, выступит на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина 14 декабря. Спектаклем Кирилла Вытоптова «Барышня-крестьянка (вариации)» откроется декабрьская программа XXVIII Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.
Как рассказали в театре, веселый и лиричный спектакль поставлен по повести Пушкина. Юная помещичья дочь Лиза Муромская мечтает поближе познакомиться с сыном барина-соседа Алексеем Берестовым. Она облачается в простое платье и выдает себя за крепостную селянку по имени Акулина.
Кирилл Вытоптов – яркий представитель молодого режиссерского поколения российской столицы, ученик маститого Олега Кудряшова. На прошлом Пушкинском фестивале с большим успехом был показан его спектакль «Слово о полку Игореве», созданный в московском Театре на Бронной, отметили в псковском театре.
Так также добавили, что художник по свету Нарек Туманян также хорошо знаком зрителю: он эффектно оформил спектакль Псковского театра драмы «Очень громкая премьера».
«Барышня-крестьянка (вариации)» откроет Пушкинский театральный фестиваль, который с 14 по 19 декабря объединит на псковской сцене избранные спектакли театров из Москвы, Петербурга, Севастополя, Сибири и Пскова. Спектакль будет представлен дважды: в 18:00 и 20:30.
Подробнее узнать о спектакле и приобрести билеты можно на официальном сайте театра. С афишей XXVIII Пушкинского театрального фестиваля можно ознакомиться по ссылке.
Организаторы XXVIII Пушкинского театрального фестиваля: Российский фонд культуры, администрация Псковской области, комитет по культуре Псковской области, Театрально-концертная дирекция, Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина.