Общество

Глава РАН назвал способный остановить пандемию коронавируса фактор

Остановить пандемию коронавируса поможет применение разных вакцин, в зависимости от медицинских показаний, считает президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«И чем больше будет вакцин, тем лучше медики смогут определять нужную в том или ином случае и адресно ее применять. Наверное, это, в конечном счете, остановит пандемию», — отметил Сергеев, пишет РИА Новости.

Глава РАН добавил, что должна быть возможность подобрать для разных категорий людей определенную вакцину, например, отдельно для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, а также для людей разного возраста.