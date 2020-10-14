Общество

67 школьников заразились коронавирусом в Псковской области

С 1 сентября у 67 школьников в Псковской области подтвердили новую коронавирусную инфекцию COVID-19. 16 классов в 12 школах в настоящий момент находятся на дистанционном обучении, сообщает Telegram-канал «Официальный канал Псковской области».

По предписанию Роспотребнадзора с 13 октября на дистанционный режим перевели Яммскую среднюю школу в Гдовском районе (192 ученика).

«Это второй случай, когда такие меры применялись в отношении школы. Первая, Павская школа Порховского района (80 учеников), уже вернулась к очному режиму обучения», - добавили авторы канала.