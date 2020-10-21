Общество

«Нужные люди»: ставящая сказки в домах престарелых Наталья Виноградова

Еще одной участницей акции «Нужные люди» в номинации «"Серебряный" волонтер» стала Наталья Геннадьевна Виноградова. О ней, как и о других лидерах 55+, снимут видеоролик для соцсетей. После завершения съемок на сайте Псковской Ленты Новостей состоится голосование.

Наталья Геннадьевна - волонтер благотворительного фонда «Старость в радость». Она регулярно посещает дома престарелых, особенно любит делать это в праздники.

«Пою народные песни и танцую. Устраиваю массовые затеи и конкурсы. Занимаюсь театрализацией народных сказок с проживающими в интернатах. Провожу для них разминки с упражнениями», - рассказывает Наталья Виноградова о сути своей деятельности.

Постояльцам интернатов она несет позитив и душевную радость. Ее приездов ждут для задушевных бесед.

За свою деятельность Наталья Геннадьевна награждена благодарственным письмом губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.