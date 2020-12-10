Общество

Награждение победителей акции «Нужные люди» состоялось в Пскове

В учебном центре «Знания» состоялось награждение победителей акции «Нужные люди», которая впервые в этом году проходила в Псковской области. В ходе акции были созданы видеоролики о лидерах «серебряного возраста», которые ежедневно своей деятельностью в самых разных сферах вдохновляют окружающих.

Первые три места заняли Виктор Струнченко (он развивает в Палкинском районе юнармейское движение и руководит поисковым клубом, при его участии были обнаружены обломки самолета и останки трех погибших летчиков), Галина Матвеева (она помогает с животными на пункте передержки зоозищитной организации, ездит как волонтер в дома престарелых) и Наталья Фуфаева (в агротехническом колледже она создала студенческий волонтерский отряд). Голосование состоялось на сайте Псковской Ленты Новостей.

Подарки получили все 17 участников акции вне зависимости от занятого места. Узнать историю каждого из них можно в специальном разделе или в сообществе «Нужные люди» в соцсети «ВКонтакте». На общую церемонию собрались победители и участники младше 65 лет — с этого возраста жителям Псковской области предписана самоизоляция. В эти дни сотрудники учебного центра посещают остальных участников акции и вручают им подарки и благодарности с соблюдением всех противоэпидемических предосторожностей.

Организаторы неоднократно подчеркивали, что целью как голосования, так и всей акции являлось не выявление лучших - вклад каждого участника в жизнь общества бесценен, сравнивать их невозможно, - акция преследовала цель рассказать как можно большему числу жителей области о делах и достижениях активных представителей старшего поколения, «заразить» других яркими примерами.

Как сообщили организаторы акции, в следующем году они планируют повторить опыт, оказавшийся успешным.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.