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Общество

В голосовании за участников акции «Нужные люди» определились лидеры

13.11.2020 11:46|ПсковКомментариев: 0

Вечером в воскресенье, 15 ноября, завершится прием голосов в пользу участников акции «Нужные люди». На данном этапе выявились лидеры голосования.

В тройке лидеров находятся поборовшая пивную на Сиреневом бульваре Тамара Сеземова, объединившая студентов в волонтерский отряд Наталья Фуфаева, помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева. Незначительно от них отстает нашедший обломки самолета и останки экипажа Виктор Струнченко.

Акция «Нужные люди» рассказывает о лидерах старшего поколения в Псковской области. Почитать о них материалы и посмотреть видеоролики можно в специальном разделе на сайте Псковской Ленты Новостей. Также информация об акции размещена в сообществе «Нужные люди» в соцсети «ВКонтакте». Отдать свой голос за одного из участников можно по этой ссылке.

Ранее стало известно, что организаторы акции изменят процедуру награждения. Ранее предполагалось, что она пройдет в торжественной обстановке, однако жителям области старше 65 лет предписана самоизоляция, к тому же старшее поколение находится в группе риска. Поэтому награждение состоится в индивидуальном порядке.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.

Теги: #старшее поколение
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Акция «Нужные люди» в Псковской области В голосовании за участников акции «Нужные люди» определились лидеры Процедура награждения участников акции «Нужные люди» изменится из-за ограничений Стартовало голосование за участников акции «Нужные люди» Меньше недели остается до начала голосования за участников акции «Нужные люди» «Нужные люди»: вяжущая носки для постояльцев интернатов Александра Степанова «Нужные люди»: преподающая инвалидам физкультуру Светлана Кузьмина «Нужные люди»: поборовшая пивную на Сиреневом бульваре Тамара Сеземова «Нужные люди»: шерстяные носочки для детей вяжут Фелиция Осокина и Мария Грищевенкова «Нужные люди»: организовавшая клуб «Псковитянка-и-Мир» Людмила Истомина «Нужные люди»: раздающий 900 горячих обедов в месяц Сергей Васьков «Нужные люди»: обучающая взрослых и детей лепить игрушки из глины Елена Румянцева «Нужные люди»: дежурная по псковским рекам Светлана Лысанова «Нужные люди»: нашедший обломки самолета и останки экипажа Виктор Струнченко «Нужные люди»: обладательница медали «За заслуги перед Псковом» Зинаида Порубай «Нужные люди»: объехавшая дома престарелых с фотоаппаратом Валентина Чеботарева «Нужные люди»: ставящая сказки в домах престарелых Наталья Виноградова «Нужные люди»: облагородившая свой двор Валентина Прокопенко «Нужные люди»: объединившая студентов в волонтерский отряд пенсионерка Наталья Фуфаева «Нужные люди»: проектирующий общественные пространства краевед Олег Ивченко «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева Звезд старшего поколения зажжет акция «Нужные люди» в Псковской области
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