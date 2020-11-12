Общество

В голосовании за участников акции «Нужные люди» определились лидеры

Вечером в воскресенье, 15 ноября, завершится прием голосов в пользу участников акции «Нужные люди». На данном этапе выявились лидеры голосования.

В тройке лидеров находятся поборовшая пивную на Сиреневом бульваре Тамара Сеземова, объединившая студентов в волонтерский отряд Наталья Фуфаева, помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева. Незначительно от них отстает нашедший обломки самолета и останки экипажа Виктор Струнченко.

Акция «Нужные люди» рассказывает о лидерах старшего поколения в Псковской области. Почитать о них материалы и посмотреть видеоролики можно в специальном разделе на сайте Псковской Ленты Новостей. Также информация об акции размещена в сообществе «Нужные люди» в соцсети «ВКонтакте». Отдать свой голос за одного из участников можно по этой ссылке.

Ранее стало известно, что организаторы акции изменят процедуру награждения. Ранее предполагалось, что она пройдет в торжественной обстановке, однако жителям области старше 65 лет предписана самоизоляция, к тому же старшее поколение находится в группе риска. Поэтому награждение состоится в индивидуальном порядке.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.