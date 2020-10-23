Общество

Псковская область вошла в число регионов с самым быстрым распространением COVID-19

Усиление динамики заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех регионах России. В «зеленой» зоне, означающей затухание эпидемии, не осталось ни одного региона, а в восьми ситуацию можно оценить как тяжелую. Об этом сообщил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Он уточнил, что карта регионов России по распространенности COVID-19 создана на основе официальной статистики. Субъекты разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения 0.9-1 (стабильные), «светло-желтые» — 1-1,1 (удовлетворительные), «светло-красные» — 1,1-1,2 (неудовлетворительные); «темно-красные» — 1,2-1,4 (тяжелые).

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. <...> Пришлось ввести новый цвет на карте «темно-красный». Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего. В эту категорию попали: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Псковская область, Ненецкий автономный округ», — цитирует ученого РИА Новости.