Общество

110 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за сутки

110 случаев коронавируса выявлено в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Мы существенно увеличили количество тестов в сутки по сравнению с весенним периодом. Конечно, это отражается на статистике. Тем не менее цифры значительные. Помните, что в наших силах снизить риски распространения "ковид"», - написал глава региона.

Всего в регионе проведено 122 тысячи 120 исследований, в том числе 1109 за прошедшие сутки. За весь период зафиксировано 7 тысяч 121 случай COVID-19. Выздоровели 4 тысячи 446 человек (+18 за сутки), умерли 68.