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Общество

«Нужные люди»: дежурная по псковским рекам Светлана Лысанова

26.10.2020 14:43|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередную участницу акции «Нужные люди» Светлану Евгеньевну Лысанову.

Акция объединила 15 регионов, в Псковской области ее организует учебный центр «Знания». Во время проведения акции будут сняты видеоролики о лидерах 55+, которые своим примером показывают, что активная общественная жизнь доступна в любом возрасте, а опыт старшего поколения остается крайне востребованным.

Видеоролики будут распространены в соцсетях, псковские материалы станут частью итогового общероссийского видео, после съемок на ПЛН состоится голосование. С другими участниками акции можно познакомиться в специальном разделе.

Светлана Евгеньевна Лысанова более десяти лет является общественным инспектором Всероссийского общества спасания на водах. С 2016 года — в статусе капитана ВОСВОД. Вместе с Государственной инспекцией маломерных судов, администрацией города, другими членами ВОСВОД она дежурит на реках и озерах в Пскове и Псковской области. Во время таких дежурств проводит разъяснительную и профилактическую работу, знакомит отдыхающих с правилами поведения на воде летом и зимой, следит за порядком во время праздников (Крещения в Пскове, Ивана Купалы в Палкино), занимается уборкой территории около водоемов.

«Постоянная уборка около водоемов улучшает экологический фон города, сокращает возможность заражения населения инфекционными заболеваниями, - подчеркивают важность работы Светланы Лысановой ее товарищи, направившие организаторам акции заявку с предложением включить ее в число участников. - По городу и области наметилась тенденция к снижению несчастных случаев на воде, на пляжах люди перестали распивать спиртные напитки, курить, мусорить. Берега Великой и Псковы стали более чистыми и ухоженными».

Светлана Евгеньевна — обладательница благодарности от начальника главного управления МЧС России по Псковской области, грамоты от председателя центрального совета ВОСВОД, почетной грамоты от администрации Пскова.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акция реализуется учебным центром «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.

Теги: #старшее поколение
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Акция «Нужные люди» в Псковской области «Нужные люди»: дежурная по псковским рекам Светлана Лысанова «Нужные люди»: нашедший обломки самолета и останки экипажа Виктор Струнченко «Нужные люди»: обладательница медали «За заслуги перед Псковом» Зинаида Порубай «Нужные люди»: объехавшая дома престарелых с фотоаппаратом Валентина Чеботарева «Нужные люди»: ставящая сказки в домах престарелых Наталья Виноградова «Нужные люди»: облагородившая свой двор Валентина Прокопенко «Нужные люди»: объединившая студентов в волонтерский отряд пенсионерка Наталья Фуфаева «Нужные люди»: проектирующий общественные пространства краевед Олег Ивченко «Нужные люди»: помогающая зоозащитникам и в домах престарелых Галина Матвеева Звезд старшего поколения зажжет акция «Нужные люди» в Псковской области
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