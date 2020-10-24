Общество

«Нужные люди»: обучающая взрослых и детей лепить игрушки из глины Елена Румянцева

Очередной участницей акции «Нужные люди» в Псковской области, рассказывающей о лидерах старшего поколения, стала Елена Дмитриевна Румянцева. Обладательница звания «Душа земли псковской», мастер декоративно-прикладного искусства, она занимается керамической игрушкой с 1993 года.

Елена Дмитриевна 16 лет руководила детской студией «Волшебная глина». Сейчас она обучает лепке детей и взрослых, проводит мастер-классы для туристов, а также благотворительные мастер-классы в детских домах, в школах отдаленных деревень, в домах престарелых.

Участники ее мастер-классов учатся трудовым навыкам и умению работать в коллективе, развивают фантазию, образное мышление, мелкую моторику, такие встречи помогают в социализации.

Акция «Нужные люди» проходит в 15 регионах, организаторы снимают видеоролики о живущих активной жизнью лидерах старшего поколения. Эти вдохновляющие сюжеты будут распространены в соцсетях, псковские материалы станут частью итогового общероссийского видео, после съемок на ПЛН состоится голосование. С другими участниками акции можно познакомиться в специальном разделе.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.