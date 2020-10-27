Общество

«Нужные люди»: раздающий 900 горячих обедов в месяц Сергей Васьков

Героем очередного видеоролика в рамках акции «Нужные люди», рассказывающей о лидерах старшего поколения, в Псковской области станет Сергей Викторович Васьков. Три года назад он организовал команду волонтеров, которая со временем превратилась в благотворительную организацию «Дорога добра». Началась она с проекта «Пища для жизни», волонтеры готовили горячие обеды и раздавали их нуждающимся. Постепенно некоторые подопечные стали получать обеды на дом, а в райцентры волонтеры отвозят продуктовые наборы.

Помощь получают люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации, в том числе, пенсионеры, одинокие мамы, многодетные семьи.

«Иногда порция горячей еды может спасти человеческую жизнь», - говорит Сергей Викторович Васьков.

Каждый месяц нуждающиеся получают 900 горячих обедов и 200 продуктовых наборов. Обеды раздают в Пскове каждый понедельник, среду и пятницу с 13:30 до 14:00 на Советской, 42.

Волонтеры говорят, что их помощь помогает людям сэкономить на питании и выйти из материальных затруднений, они социализируются, задумываются об изменении своей судьбы, становятся более сострадательными и начинают помогать друг другу, привыкают вести здоровый образ жизни.

Акция «Нужные люди» проходит в 15 регионах, организаторы снимают видеоролики о живущих активной жизнью лидерах старшего поколения. Эти вдохновляющие сюжеты будут распространены в соцсетях, псковские материалы станут частью итогового общероссийского видео, после съемок на ПЛН состоится голосование. С другими участниками акции можно познакомиться в специальном разделе.

Предложить героя для видеоролика может любой житель Псковской области. Форму заявки можно скачать в сообществе «Нужные люди» «ВКонтакте», а заполненную отправить на почту: znanie.pskov@bk.ru или принести в учебный центр «Знания» по адресу: Псков, Ольгинская наб., 9а. Справки по телефонам 8 (8112) 441-001, 441-551.

Акцию реализует учебный центр «Знания» в рамках проекта «Альянс "Серебряный возраст: ресурсные центры по работе со старшим поколением"», поддержанного Фондом президентских грантов.