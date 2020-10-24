Общество

Финалистки «Миссис Псков» примерили fashion-образы

Участницы конкурса «Миссис Псков» примерили на себя fashion-образы. Перед ними стояла задача сделать фотографии, которые могли бы украсить страницы модных журналов, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Для этого в их распоряжении были стилисты, визажисты, фотограф и одежда известных мировых брендов, в которой финалистки позировали перед камерой.

«Большинство участниц справились с задачей, - резюмирует директор конкурса Николай Королев. — Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Уверен, что подобный опыт будет полезен нашим участницам».

Модная съемка проходила в магазине fashion-партнера — магазине «Fashion house», который находится в ТРК «Акваполис».

К фотосъемке полуфиналисток готовила большая команда стилистов и визажистов под руководством Марины Тращенковой.

Визажисты проекта:

Евгения Калью

Ольга Журавлёва

Анастасия Ламкова

Анастасия Белякова

Мастера по прическам проекта:

Юлия Яковлева

Екатерина Дружинина

Анастасия Лямина

Официальный фотограф проекта — Ирина Большакова.

Напомним, финал конкурса пройдет 15 ноября в БКЗ филармонии. Билеты на шоу уже в продаже. Телефон кассы 66-89-20.