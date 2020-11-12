Общество

В псковских больницах зафиксирована самая низкая в СЗФО летальность из-за коронавируса

В Псковской области самая низкая госпитальная летальность из-за коронавируса среди регионов Северо-Западного федерального округа. Об этом сообщил проректор по развитию регионального здравоохранения и медико-профилактического направления университета Мечникова Александр Мельцер на селекторном совещании губернатора Михаила Ведерникова с медиками 12 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам эксперта, в Псковской области за последний день самый низкий показатель новых случаев заражения среди регионов СЗФО. Также он отметил, что в регионе больными коронавирусом заняты 725 коек из 930 развернутых. «Это показатель очень хороший», - сказал Александр Мельцер.

Представитель университета рекомендовал здравоохранению региона не перегружать стационары и сделать акцент на амбулаторном звене. Также Александр Мельцер предложил создать единый информационный call-центр при Псковской областной инфекционной больнице.

Кроме того, эксперт обратил внимание, что в Псковской области вакцинировали от гриппа всего 32,5% населения. «Это маловато, осталось не так много времени до пика. Вакцинацию вообще рекомендуется закончить до 1 ноября», - добавил он.