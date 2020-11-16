Общество

Нарушение мер профилактики коронавируса выявили в ночном клубе Великих Лук

Межведомственный рейд прошел по великолукским кафе, ресторанам и клубам в рамках федерального партийного проекта «Народный контроль» с участием активистов местного отделения «Единой России», «Молодой Гвардии Единой России», представителей администрации города, сотрудников правоохранительных органов и журналистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Участники рейда проверили соблюдение санитарных требований и ограничительных мер, установленных для заведений общепита указом губернатора с целью противодействия распространения коронавирусной инфекции.

«Проведенный мониторинг показал, что практически все заведения общественного питания Великих Лук исполняют все необходимые предписания: персонал обслуживает клиентов в масках и перчатках, на входе производится термометрия, в помещениях есть санитайзеры, соблюдается установленный режим работы. Однако в ходе рейда был выявлен клуб, который открывал двери для посетителей с 23.00. Причем, как нам стало известно из собственных источников, пройти на эту вечеринку можно было строго по предварительной записи», - рассказала участница рейда, исполнительный секретарь местного отделения партии Наталья Багрецова.

По ее словам, сотрудники клуба долгое время не открывали дверь участникам рейда. Когда же войти внутрь все-таки удалось, в помещении посетителей уже не было (хотя до этого большое количество людей видели возле входа в клуб), а в гардеробе висели куртки и рюкзаки, количество которых явно не соответствовало числу персонала.

Владельцев заведения могут привлечь к ответственности за игнорирование указа губернатора. Участники межведомственного рейда будут держать ситуацию на контроле, добавили в пресс-службе.