Общество

Борис Полозов предложил администрации поменять подход к наименованию законопроектов

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Борис Полозов предложил администрации региона изменить подход к наименованию законопроектов. Об этом с 51-й сессии регионального парламента, которая проходит 26 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он отметил, что если проект закона называется «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области», то необходимо указывать, в какой части применяется закон, как это делают в Госдуме. В повестке 51-й сессии несколько законопроектов с подобным наименованием.

«Нужно донести это до руководства и вынести специальный документ», - обратился Борис Полозов к представителям администрации области.

«Обязательно учтем и будем формулировать наименования законопроектов, чтобы они отличались друг от друга», - ответила начальник правового управления администрации Псковской области Наталья Волкова.