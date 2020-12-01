Общество

Еще 195 человек заразились COVID-19 в Псковской области за сутки

Еще 195 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за прошедшие сутки. С первых дней пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 12702 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Вадим Боченков

103 случая инфицирования выявили государственные лаборатории, 92 – частные. За сутки выздоровели 15 пациентов, всего – 6683. Скончались 73 человека.

«За сутки выполнены более 1600 исследований на COVID – число беспрецедентное», - подчеркнул губернатор. Всего в Псковской области сделали 165 112 тестов на коронавирус.