Новый очаг коронавируса выявили в Опочецком районе

Очаг коронавируса выявили в Болгатовском психоневрологическом интернате (Опочецкий район). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
Зал Болгатовского психоневрологического интерната. Фото: internatbolgatovo.ru
Согласно информации официального Telegram-канала Псковской области, в интернате заразились коронавирусом 5 сотрудников.
Напомним, на прошлой неделе очаг коронавируса выявили в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов – заболели 11 сотрудников учреждения. Сегодня стало известно, что COVID-19 подтвердили еще у 1 сотрудника и 2 обеспечиваемых граждан.
Кроме того, на прошлой неделе очаг коронавируса выявили в отделении Центробанка в Пскове (заболели 17 сотрудников).