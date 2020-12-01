Общество

Новый очаг коронавируса выявили в Опочецком районе

Очаг коронавируса выявили в Болгатовском психоневрологическом интернате (Опочецкий район). Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Зал Болгатовского психоневрологического интерната. Фото: internatbolgatovo.ru

Согласно информации официального Telegram-канала Псковской области, в интернате заразились коронавирусом 5 сотрудников.

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Напомним, на прошлой неделе очаг коронавируса выявили в Опочецком доме-интернате для престарелых и инвалидов – заболели 11 сотрудников учреждения. Сегодня стало известно, что COVID-19 подтвердили еще у 1 сотрудника и 2 обеспечиваемых граждан.

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Кроме того, на прошлой неделе очаг коронавируса выявили в отделении Центробанка в Пскове (заболели 17 сотрудников).