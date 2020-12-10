Общество

«Твердую четверку» поставили медики из Москвы ЛОР-направлению в Пскове

На «твердую четверку» оценили московские медики направление оториноларингологии в псковском здравоохранении. С рабочим визитом в регионе находятся специалисты Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии федерального медико-биологического агентства РФ. Они выставили свою оценку после посещения 10 декабря детской и взрослой областных больниц, дали сотрудникам учреждения несколько рекомендаций.

Руководитель делегации, заместитель директора по клинико-экспертной работе федерального медцентра Лариса Кулакова пригласила псковских специалистов для повышения квалификации в федеральное учреждение. Она заявила об отсутствии препятствий для подобного визита и рассказала, что в сутки в медицинском центре проходят 60 операций. Псковские медики смогут понаблюдать за работой столичных коллег.

«В сутки у нас проходят более 60 операций, значительная часть которых — высокотехнологичные. К нам приезжают большое количество специалистов из разных уголков России. За одну неделю специалист получает возможность увидеть практически все виды хирургических вмешательств», — цитирует Ларису Кулакову пресс-служба администрации Псковской области.