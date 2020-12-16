Общество

На фоне пандемии россияне стали больше тратить на еду и новогодние подарки

С 7 по 13 декабря 2020 года недельные расходы россиян выросли, достигнув уровня 5089 рублей, что на 330 рублей (6,9%) больше суммы, которую тратил среднестатистический житель России в период с 30 ноября по 6 декабря 2020 года, и на 197 рублей выше аналогичной недели прошлого года. Такими данными с Псковской Лентой Новостей поделилась пресс-служба исследовательского холдинга «Ромир».

Недельный чек (средняя стоимость одной покупки) достиг 638 рублей, что на 22 рубля (3,6%) больше показателя предыдущей недели, и на 56 рублей (9,6%) больше размера недельного чека 50-й недели 2019 года.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы с 7 по 13 декабря 2020 года оказались выше на 542 рубля или 11,9%.

«Мы отмечаем, что рост расходов и чека значительно выше, чем в прошлом году. Причина этого в пандемии – у людей меньше возможностей отпраздновать праздники за границей или в общественных местах. Сейчас россияне тратят больше средств на подготовку подарков и праздничного стола дома», - прокомментировал исследование исполнительный директор «Ромир» Инна Караева.