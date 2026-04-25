День дочери празднуют 25 апреля

День дочери отмечают сегодня, 25 апреля. Всё чаще поисковые системы сталкиваются с вопросом о том, когда же отмечается этот день. Часть сайтов утверждают, что датой празднования Дня дочери является 25 апреля. Хотя в ряде стран существуют свои праздники, посвященные дочерям и вообще девочкам.

Когда он возник и кем учреждён — этот вопрос также окутан тайной, но сам факт, что о Дне дочери говорят и спрашивают, указывает, что такой день нужен. Ведь уже существуют: День матери, День отца, День сыновей, праздник братьев и сестёр.

Основная задача организации Дня дочери — привлечение внимания государства и общества к проблемам девочек-подростков, оказание им помощи в процессе социализации через ознакомление с различными профессиями, психологическая и правовая помощь в преодолении ими возрастных, а также личных проблем.

Но, в первую очередь, День дочери — это, всё же, праздник любви, тепла и заботы. Это праздник семейный, так как дочь — социальный статус члена семьи. Появление ребёнка в семье — это радостное и трогательное событие, которого с нетерпением ждут все, но больше других, конечно, папа и мама. Рождение ребёнка — это рождение новой жизни, надежды, рождение новых чувств, пишет calend.ru.

Рождение первого ребёнка меняет женщину. А вот кого точно меняет рождение дочери, так это отцов. Гордость за рождение сына – это чувство изначальное, а когда появляется на свет дочка — всё в чувствах отцов изменяется. Они испытывают по отношению к дочерям особые нежные, тёплые чувства. Способные к большей открытости в проявлении своих чувств, девочки легче своих братьев могут растопить суровое сердце папы. И вот, довольная дочка уже сидит на руках отца и обнимает его!

День дочери — это праздник в кругу семьи, когда свою любовь к девочке могут лишний раз проявить её родители. Этот праздник должен стать ещё одним в череде семейных праздников, дабы укреплять семейные отношения и любовь членов семьи по отношению друг к другу.