Около 120 человек стали призёрами регионального «Абилимпикса» в Псковской области

В Псковской области завершились соревнования регионального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». По итогам состязаний 117 человек стали победителями и призёрами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

«Региональный этап чемпионата „Абилимпикс“ вновь объединяет тысячи конкурсантов из всех субъектов Российской Федерации. Школьники, студенты и специалисты показали высокий уровень подготовки и получили шанс продолжить участие в соревнованиях в финале. Такой масштаб говорит о том, что движение востребовано и динамично развивается, Отдельно благодарю наставников, которые вкладывают душу в участников. Движение „Абилимпикс“ дает возможность каждому молодому человеку найти свой путь в профессии, стать частью сообщества профессионалов и быть уверенным в своем будущем. И мы продолжим поддерживать его мероприятия», — отметил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

Чемпионат проводился с 21 по 24 апреля на 11-и площадках региона по 26 компетенциям. В соревнованиях приняли участие 200 конкурсантов из 19 учебных заведений региона.

Программа проходила для трех категорий людей с инвалидностью и ОВЗ: школьников от 14 лет, студентов и работающих граждан. Наиболее востребованными компетенциями стали «Столярное дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Мастер по обработке текста», «Малярное дело», «Швея», «Медицинский и социальный уход», «Художественное вышивание», «Флористика».

В этом году на чемпионате Псковской области было представлено новое направление — «Помощник фельдшера малонаселенных пунктов».

Победитель по компетенции «Поварское дело» в категории «студенты» Виктория Егорова (Латышева): «Я — победитель чемпионата! Два года я шла к этой победе и у меня все получилось! Очень волновалась и очень хотела победить! Теперь я знаю, что нужно для победы: хорошо учиться, внимательно слушать педагогов и изучать секреты профессии!».

Во время проведения чемпионата на 5 соревновательных площадках участникам помогали 20 добровольцев из Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса, Псковского медицинского колледжа.

Отметим, Псковская область присоединилась к движению «Абилимпикс» в 2016 году. За эти 11 лет количество участников регионального чемпионата возросло в 15 раз. Увеличилось и число соревновательных компетенций — с 2 до 26 на текущем.

Добавим, движение «Абилимпикс» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Федеральным оператором движения выступает Национальный центр «Абилимпикс» Института развития профессионального образования, осуществляющий научно-методическую и организационно-техническую работу по сопровождению чемпионатов по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ОВЗ.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили министерство образования Псковской области и центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке национального центра «Абилимпикс» и президентской платформы «Россия — страна возможностей».