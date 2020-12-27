Общество

Названы самые популярные у россиян товары года на «Авито»

Медицинские маски, мебель и техника для дома вошли в список самых популярных товаров уходящего года на «Авито», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Так, в топ-10 запросов вошли медицинская маска, диван, телевизор, холодильник, консоль Sony PlayStation 4, ноутбук, стол, iPhone, велосипед и кроссовки.

«Одним из самых популярных товаров и символом 2020 года стала маска. В этом году маски на "Авито", очевидно, покупали намного чаще, чем в прошлом, а именно - в семь раз», — сказано в тексте.

В январе-марте самым популярным товаром на платформе у россиян был диван и на протяжении всего года не опускался ниже третьего места. По сравнению с 2019 годом продажи диванов на сервисе выросли на 23%.

Телевизор тоже почти весь год находился в топе, но в ноябре-декабре стал самым популярным. Продажи телевизоров в 2020 году выросли на 20%. Летом после выхода россиян из карантина самым запрашиваемым товаром стал холодильник, и он продержался на вершине рейтинга вплоть до октября: им на сервисе стали интересоваться на 25% чаще, чем в прошлом году.

Необходимость обустройства дома рабочего места заставила граждан РФ чаще искать ноутбуки, компьютерные столы и кресла. Продажи этих товаров выросли более чем на 30%.

В летний период лидером запросов стали велосипеды.

«С мая по июнь на первое место в рейтинге запросов пользователей вырвались велосипеды. В основном россияне покупали их для дачных велопрогулок с семьей. За прошедший год продажи велосипедов подскочили на 50% по сравнению с прошлым годом», — добавили в пресс-службе.

В свою очередь, востребованность кроссовок повысились на треть (35%) в уходящем году.