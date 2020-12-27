Общество

Свежую выпечку к Новому году получил персонал псковской инфекционной больницы

Персонал Псковской областной инфекционной больницы получил к новогоднему столу свежую выпечку. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили представители депутата Псковского областного Собрания, руководителя региональной общественной приемной «Единой России», директора завода «Псков-Полимер» Юрия Сорокина.

С инициативой поддержать врачей, вынужденных из-за пандемии встречать новогодние праздники на рабочем месте, выступил Юрий Сорокин. Идею поддержала главный врач больницы Анастасия Повторейко. На протяжении трех дней в больницу будут доставлять пироги для всего персонала.

Кроме того, сейчас продолжаются поставки питьевой воды в учреждение, которые начались в декабре также по инициативе парламентария. Еженедельно в лечебное учреждение для персонала и пациентов доставляется по 200 шестилитровых бутылей. Все затраты взяло на себя предприятие «Псков-Полимер», выпускающее обувь под брендом Nordman. Больница будет обеспечиваться водой, как минимум, на протяжении трех месяцев.