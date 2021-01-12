Общество

Избирком обратится к Михаилу Ведерникову с просьбой о приоритетной вакцинации

Избирательная комиссия Псковской области намерена обратиться к губернатору Михаилу Ведерникову с просьбой предоставить сотрудникам избирательных комиссий вакцину от коронавируса в приоритетном порядке. Об этом сегодня, 13 января, в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщил председатель регионального избиркома Игорь Сопов.

«Понятно, что в первую очередь вакцину должны получить медики и учителя. Но мы тоже много работаем с людьми, проводим большие массовые мероприятия. Надеемся, что нам пойдут навстречу», - добавил он.

При этом Игорь Сопов уточнил, что в предыдущие избирательные кампании всплесков заболеваемости в территориальных избиркомах не зафиксировано.

Гость студии подчеркнул, что в то же время опасения на этот год связаны не с организацией выборов, а именно с пандемией. «Сложно прогнозировать, когда будут всплески заболеваемости, какие могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства, которые могут повлиять на выборный процесс», - пояснил он.

Игорь Сопов добавил, что не видит никаких трудностей для Избирательной комиссии Псковской области, связанных с укрупнением избирательных округов в регионе и грядущими выборами в Псковское областное Собрание депутатов.

«Окружные комиссии как работали, так и продолжат свою работу. Мы задействуем все территориальные избирательные комиссии. Окружная будет собирать итоговые документы. Принципы их работы не изменятся. Единственный нюанс – количество избирательных участков уменьшится с 615 до 609 в связи с малым количеством избирателей и отсутствием помещений для голосования. Нам проще избирательной комиссией доехать до конкретного населенного пункта, нежели открыть участок и обслужить менее 50 человек», - рассказал гость студии.

«В 2021 году мы теперь на любое мероприятие вносим в строчку расходов приобретение средств индивидуальной защиты (маски, перчатки, антисептики и т. д.), в том числе и на сентябрьские выборы», - добавил Игорь Сопов.