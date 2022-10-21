Назальная вакцина от коронавируса поступает в поликлиники Великих Лук. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем Telegram-канале.
«Сегодня в поликлиники города уже поступает назальная вакцина от COVID-19. Отмечу, во время процедуры вводят тот же препарат "Спутник V", только его впрыскивают в нос, а не вводят внутримышечно. Получить такой вариант препарата можно при ревакцинации или если есть подтверждение о перенесённом коронавирусе. Процедура будет доступна уже с понедельника. Получить вакцину можно, записавшись предварительно или в порядке живой очереди в поликлинике и в пункте вакцинации в торговом центре "Апельсин"», - рассказал Николай Козловский.
За эту неделю заболеваемость коронавирусом в Псковской области снизилась. В Великих Луках также зафиксировано уменьшение числа регистрируемых случаев COVID-19. «За последние семь дней диагноз "коронавирусная инфекция" был поставлен 21 великолучанину, однако среди заболевших по-прежнему есть дети», - уточнил глава города.
Николай Козловский обратил внимание на то, что сейчас установилась не самая благоприятная погода: дождливо и прохладно, грядут заморозки, и как следствие, растут риски заболеваемости COVID-19. «Поэтому сейчас нужно как никогда серьёзно подойди к вопросу вакцинации», - подчеркнул он.