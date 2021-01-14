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Общество

К крещенским купаниям готовятся в Великих Луках

14.01.2021 18:31|ПсковКомментариев: 0

Великие Луки готовятся к проведению крещенских купаний. Окунуться можно будет в реке Ловати напротив городского парка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города.

«Обращение о проведении крещенских купаний в городе поступило в адрес администрации города Великие Луки из великолукской епархии. Вопрос был рассмотрен, проведено согласование с администрацией Псковской области и главным санитарным врачом. Добро на проведение крещенских купаний получено, время определено. Купания будут организованы с 18 января с 20:00 до 19 января 14:00. Местом проведения купания выбран безопасный участок реки Ловати напротив городского парка», – рассказал председатель комитета по вопросам ГО, защиты населения и территорий от ЧС и мобилизационной работе Николай Шмоткин.

Сегодня, 14 января, была проведена разрезка льда, установлена конструкция купели, ведется благоустройство данного участка для проведения купаний. 

Для обеспечения безопасности создана рабочая группа. Во время мероприятия будет организовано дежурство сотрудников администрации города, полиции, спасателей, а также работников скорой медицинской помощи. В ходе купания будут соблюдаться все действующие сейчас санитарно-эпидемиологические требования. 

Для удобства великолучан планируется установить две палатки и торговую точку с горячим чаем. 

«Надеюсь, что жители города также ответственно отнесутся к соблюдению всех требований, направленных на обеспечение безопасности», – сказал Николай Шмоткин.

Теги: #великие луки #крещение
Источник: Псковская Лента Новостей
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