Общество

Псковский врач рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных

Главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров в своем Instagram-аккаунте рассказал о рисках применения вакцины от COVID-19 для онкобольных.

«В личные сообщения поступило большое количество обращений по вопросу показаний и противопоказаний вакцины "Гам-КОВИД-Вак" для пациентов с онкологическими заболеваниями, - отметил он. - Заинтересованность пациентов из группы риска объяснима сниженным иммунитетом после перенесенной химиотерапии и других иммуноугнетающих методов лечения. Поэтому при вакцинации от коронавируса у пациентов с онкологическими заболеваниями нет никаких противопоказаний, лишь некоторые ограничения».

Ограничениями, по словам врача, являются активность онкологического процесса, прогрессирование заболевания, проведение химиотерапии в текущий момент. «По данным вопросам можно проконсультироваться с лечащим онкологом на предмет сроков возможности получить вакцину после специализированного лечения. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства по территориальному признаку», - добавил Александр Юров.