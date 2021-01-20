Общество

Порховичке не включили в страховой стаж 16 лет работы на Украине

Порховский районный суд вынес решение об отказе в удовлетворении исковых требований порховички к межрайонному управлению Пенсионного фонда РФ о включении периодов работы в страховой стаж и перерасчете пенсии. Об этом Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

Женщина обратилась в суд с иском о включении в страховой стаж периода ее работы с 1 января 2002 года по 26 декабря 2018-го в организации, находящейся на Украине, и перерасчете пенсии.

Суд установил, что работодатель не уплачивал страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, что противоречит статье 11 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Согласно этой статье, в страховой стаж включаются периоды работы или иной деятельности после 1 января 2002 года (после вступления в силу Федерального закона от 17 декабря 2001 года №173-ФЗ) на территории РФ при условии, что за эти периоды начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР.

Суд отказал в удовлетворении требований истца в полном объеме. Решение пока не вступило в законную силу.