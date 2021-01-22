Общество

Михаил Ведерников: Опасения об участии детей в незаконных акциях находят подтверждение

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что опасения, что в незаконных акциях будут активно использовать детей, уже находят подтверждение.

«Организаторы устраивают провокации и стычки с полицией, прикрываясь школьниками. Очень низкий и подлый поступок», - написал он на своей Instagram-странице.

«Пожалуйста, убедитесь, что ваши дети находятся дома, в безопасности. Берегите себя!», - добавил глава региона.

Смотрите также Михаил Ведерников предостерег псковичей от участия в незаконных митингах 23 января

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям региона с просьбой «не вестись на политические манипуляции». В своем еженедельном видеообращении, в пятницу, 22 января, он заявил, что у него вызывают тревогу призывы принять участие в незаконных митингах 23 января.

Как сообщалось ранее, в пятницу Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту призывов к несовершеннолетним принять участие в несанкционированной акции в субботу, 23 января. Дело было открыто по статье 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних, посредством информационно-телекоммуникационных сетей»). Как уточнили в СК, дело было заведено по результатам проверки многочисленных обращений различных объединений родителей российских школьников, размещенных в СМИ.

Ранее Роскомнадзор заявил, что привлечет к ответственности интернет-площадки за вовлечение подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Такие уведомления были направлены соцсетям. Заявление появилось на фоне предстоящей 23 января несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.