Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Знак качества фабрики обуви Nordman
История развития, качества и новых технологий
счет за воду - оплати задолженность без пени
Жить и строить нацпроекты помогают
безопасность - дело каждого
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 27.01.2021 00:011 В Псковской области за сутки коронавирус выявили у 98 человек 28.01.2021 09:590 В красногородской школе приняли отремонтированный спортзал с нарушениями 28.01.2021 09:530 В России ужесточили правила продажи табака 28.01.2021 09:040 Запертую на балконе овчарку приютили псковские зоозащитники 28.01.2021 08:480 Снег и гололедица ожидаются сегодня в Псковской области 28.01.2021 08:370 В Роскачестве рассказали об опасности воды из кулеров
 
 
 
Самое популярное 23.01.2021 14:45101 В Пскове состоялись несанкционированные митинг и шествие в центре города. ФОТО 23.01.2021 21:5728 Пугачева подписалась в Instagram на Навального и отписалась от Киркорова 26.01.2021 10:460 Найден один из пропавших великолукских подростков 25.01.2021 18:003 Никогда такого не было - и вот опять 26.01.2021 09:400 Появилось видео с места смертельного ДТП в Островском районе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Запертую на балконе овчарку приютили псковские зоозащитники

28.01.2021 09:04|ПсковКомментариев: 0

Овчарку по кличке Лорд, запертую на балконе, приютили зоозащитники. Как сообщается в инстаграм-аккаунте ПРОО «Зоозащита», пес прибыл на «Лесопилку» 22 января.

«Сидел на балконе, пока его хозяйка находилась (и по сей день находится) в больнице. К нам обратились соседи этой квартиры с просьбой помочь в этой не простой ситуации. С одной стороны, несчастный пес, запертый без выгула на балконе, прописавший все 4 этажа вниз, получающий питание через форточку, и то не каждый день. С другой стороны - пес в отличной физической форме (шерсть блестит, толстенький, очень ухоженный, знает команды, явно любимый)», - отмечают зоозащитники.

Дочь и отец хозяйки живут не в этой квартире и боятся собаку. «Дочь приносила покушать и кидала еду в форточку. Собака на них кидается, впрочем, как и на нас, совершенно чужих для нее людей. Обездвижить овчара людям помогли ловцы "Шанса", стрельнув в него наркозом», - говорится в сообщении. - Мы решили забрать овчара, полагая, что умирать от жажды, топя в моче нижних соседей, испытывать страдания и голод - допустить нельзя».

Лорду достался последний резервный вольер на «Лесопилке». Он постепенно привыкает к новым условиям и знает команду «место».

«Что будет, когда хозяйку выпишут из больницы, посмотрим.. Повторим: Лорда однозначно любят! В такой идеальной форме к нам еще не попадала ни одна собака», - сообщили зоозащитники, поблагодарив соседей «странной» квартиры за то, что привезли для питомцев приюта огромный мешок риса.

Теги: #зоозащита #животные
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы в 2021 году обострения общественно-политической ситуации и роста протестных настроений?
В опросе приняло участие 399 человек
Сюжет: Зверские нравы: факты жестокого обращения с животными в Псковской области Овчарку, запертую на балконе, приютили зоозащитники В Палкино полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с собакой Генпрокуратуру просят проверить соблюдение закона о защите животных в регионах В Невельском районе продолжается расследование убийства собаки Расправившийся с псом своей соседки невельчанин заявил о случайном убийстве Михаил Ведерников уверен, что дело убитого пса Пифа будет доведено до суда Собачья жизнь - собачьи законы Хозяйка убитого пса Пифа расплакалась, узнав о возбуждении уголовного дела Уголовное дело возбуждено по факту убийства пса Пифа в Невельском районе Прокуратура отменила решение невельских дознавателей не возбуждать дело по факту убийства собаки Псковский губернатор выступил за ужесточение закона об обращении с животными Фотофакт: В Пскове жестоко убили бобра. 18+ Хозяйке убитой в Невельском районе собаки вновь отказали в возбуждении уголовного дела Полиция проведет проверку по факту травмирования собаки в Псковском районе Неизвестные подстрелили дробью собаку в Псковском районе Убийство собаки в Невельском районе остается на контроле - Ведерников Прокуратура отменила решение об отказе в возбуждении уголовного дела по факту убийства собаки в Сигово Областная прокуратура проведет проверку по факту убийства собаки в Невельском районе Александр Козловский взял на личный контроль расследование гибели пса в Невельском районе В Невельском районе мужчина убил собаку соседки, но это не посчитали жестоким обращением с животными Александр Козловский проконтролирует расследование гибели собаки в Великих Луках Скандал в «Зоозащите»: бывшие соратники обвиняют руководство в массовом усыплении собак
28.01.2021, 10:110 В Псковской области задержан уроженец Чечни, подравшийся с ОМОН на незаконной акции в Москве 28.01.2021, 10:000 Почему скрипят тормозные колодки и как это устранить 28.01.2021, 09:590 В красногородской школе приняли отремонтированный спортзал с нарушениями 28.01.2021, 09:530 В России ужесточили правила продажи табака
28.01.2021, 09:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 28.01.2021, 09:380 Пыталовский суд отправил в тюрьму двух алжирцев за попытку попасть в Латвию 28.01.2021, 09:150 На Печерском подворье расскажут о святынях храма Успения с Пароменья 28.01.2021, 09:100 Жилой дом горел в псковской деревне Панино
28.01.2021, 09:040 Запертую на балконе овчарку приютили псковские зоозащитники 28.01.2021, 08:580 Россияне рассказали, сколько потратили на отпуск в родной стране в 2020 году 28.01.2021, 08:480 Снег и гололедица ожидаются сегодня в Псковской области 28.01.2021, 08:370 В Роскачестве рассказали об опасности воды из кулеров
28.01.2021, 08:260 В 7% российских компаний приходилось увольнять сотрудников с игровой зависимостью 28.01.2021, 08:140 Вебинары для налогоплательщиков проходят в Псковской области 28.01.2021, 08:000 Память жертв Холокоста почтили в Великих Луках 28.01.2021, 07:491 Эксперимент по маркировке пива попросили перенести на осень
28.01.2021, 07:380 Банки внедрили новые системы защиты от кибермошенничества 28.01.2021, 07:271 33 питейных и 2 аптеки располагались в Пскове почти 200 лет назад 28.01.2021, 07:150 Новостройки предложили оборудовать системой против распространения инфекций 28.01.2021, 07:000 Вирусолог назвал опасность «южноафриканского» штамма коронавируса
28.01.2021, 00:256 Новая партия вакцины от коронавируса поступила в Псковскую область 27.01.2021, 23:590 Посвященное снятию блокады Ленинграда мероприятие провели в Псковской области для детей 27.01.2021, 23:463 Этот жесточайший урок человечество должно всегда помнить - Михаил Ведерников о Холокосте 27.01.2021, 23:331 В Псковской области проживает 257 жителей блокадного Ленинграда
27.01.2021, 23:220 Известный псковский футболист Андрей Аленичев отметил 50-летие 27.01.2021, 23:150 С начала пандемии количество заболевших COVID-19 в Псковской области превысило 29 тысяч 27.01.2021, 22:500 Темпы строительства новой школы в Великих Луках обсудили на совещании главы региона 27.01.2021, 22:440 В конце 2020 года отмечен значительный рост обращений псковичей по вопросам оценки недвижимости
27.01.2021, 22:250 Марина Борисенкова считает важным предложение об обслуживании детей-инвалидов без очереди 27.01.2021, 22:069 У депутата Госдумы изъяли активы на 38 миллиардов рублей в пользу государства 27.01.2021, 21:552 Ограничительные мероприятия в Псковской области продлены до 9 февраля 27.01.2021, 21:510 Пять базовых станций возведут в этом году в Псковской области
27.01.2021, 21:340 Названы основные мероприятия проекта «Легендарный рядовой» в Псковской области 27.01.2021, 21:150 Жительница Красногородска обманула мужчину и украла велосипед 27.01.2021, 20:580 Псковские росгвардейцы приняли участие в памятной встрече «Непокоренный Ленинград» 27.01.2021, 20:420 Псковичи снова просят пересмотреть маршрут автобуса № 30
27.01.2021, 20:290 Билл Гейтс предрек пандемию в десятки раз хуже коронавируса 27.01.2021, 20:160 Водитель фуры погиб в ДТП возле Моглино 27.01.2021, 20:110 Псковская область вошла в список регионов с наименьшим приростом COVID-19 27.01.2021, 19:570 Стало известно, какими концертами побалуют великолучан и гостей города в феврале
27.01.2021, 19:450 В Псковской области почтили память жертв Холокоста 27.01.2021, 19:3615 На пятитысячные купюры предложили поместить изображение Путина 27.01.2021, 19:240 Псковские педагоги допобразования получили медали 27.01.2021, 19:110 У псковских курсантов академии ФСИН начались учения
27.01.2021, 19:001 Андрей Козлов о бюджете-2021 и успехах агропромышленного комплекса 27.01.2021, 18:532 Создание лесопаркового зеленого пояса и проблему вырубки лесов обсудили псковские депутаты 27.01.2021, 18:410 «Горячую линию» по выездному обслуживанию проведет псковская Кадастровая палата 27.01.2021, 18:250 Молодежь Пскова поздравила ветеранов с Днем снятия блокады Ленинграда
27.01.2021, 18:1818 Реплика Донецкого: Трибун из «Мамы Ромы» 27.01.2021, 18:123 «Сарафанное радио»: Антон Минаков назвал основной принцип агитации ЛДПР 27.01.2021, 18:051 Российские школы смогут сами решить, продлевать ли учебный процесс из-за мер против COVID-19 27.01.2021, 17:550 В Псковской области уточнят полномочия органов власти при составлении прогнозного плана приватизации
27.01.2021, 17:520 Себежские пожарные пожаловались губернатору на маленькие зарплаты 27.01.2021, 17:500 Дизайн-код Пскова применят к населенным пунктам Псковского района 27.01.2021, 17:460 Аркадий Мурылев поддержал закон, упрощающий доступ инвесторов к господдержке 27.01.2021, 17:350 Андрей Козлов: Для АПК 2020 год был достаточно неплохим
27.01.2021, 17:340 Учреждения Псковского облсовпрофа сохраняют стабильность, несмотря на коронавирус 27.01.2021, 17:220 Студенческая неделя продолжается в аквапарке «Акваполис» 27.01.2021, 17:155 Олег Брячак выразил свое отношение к прививкам от коронавируса 27.01.2021, 17:020 Банк «Открытие»: 68% россиян довольны местом своего проживания
27.01.2021, 16:510 «Достаточно отговорок»: псковский губернатор о задержке в строительстве соцгородка 27.01.2021, 16:410 Облсовпроф и Общественная палата Псковской области подписали соглашение 27.01.2021, 16:383 Антон Минаков прокомментировал решение Верховного суда по Алексею Харлашину 27.01.2021, 16:300 WhatsApp стал самым популярным мессенджером у абонентов «МегаФона»
27.01.2021, 16:190 «Собственной персоной» Андрей Козлов. ВИДЕО 27.01.2021, 16:174 УФНС призывает псковичей поучаствовать в «обелении» сферы общепита 27.01.2021, 16:127 Путин заявил об угрозе начала борьбы «всех против всех» 27.01.2021, 15:460 В Плюссе 28 января отключат горячую воду на 9 часов
27.01.2021, 15:400 Антон Минаков надеется на скорое возвращение Собрания к «пятиминуткам гнева» 27.01.2021, 15:350 Посыпку дорог Пскова противогололедными материалами начинают с 7 утра 27.01.2021, 15:300 Андрей Козлов готов участвовать в выборах в региональный парламент 27.01.2021, 15:250 Банк «Открытие» продлевает срок действия вклада «Зимний» по ставке 4,75%
27.01.2021, 15:230 Главный ответ - музыка: петербургский режиссер рассказал о концерте «Восемь вопросов Пушкину» 27.01.2021, 15:140 В Псковской области уточнят, как проводить эксперименты на госслужбе 27.01.2021, 15:010 Дополнительный показ спектакля «Ночь перед Рождеством» состоится в Доме офицеров 30 января 27.01.2021, 14:590 Псковские депутаты одобрили законопроект, обязывающий их отчитываться о криптовалюте
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.