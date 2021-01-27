Общество

Запертую на балконе овчарку приютили псковские зоозащитники

Овчарку по кличке Лорд, запертую на балконе, приютили зоозащитники. Как сообщается в инстаграм-аккаунте ПРОО «Зоозащита», пес прибыл на «Лесопилку» 22 января.

«Сидел на балконе, пока его хозяйка находилась (и по сей день находится) в больнице. К нам обратились соседи этой квартиры с просьбой помочь в этой не простой ситуации. С одной стороны, несчастный пес, запертый без выгула на балконе, прописавший все 4 этажа вниз, получающий питание через форточку, и то не каждый день. С другой стороны - пес в отличной физической форме (шерсть блестит, толстенький, очень ухоженный, знает команды, явно любимый)», - отмечают зоозащитники.

Дочь и отец хозяйки живут не в этой квартире и боятся собаку. «Дочь приносила покушать и кидала еду в форточку. Собака на них кидается, впрочем, как и на нас, совершенно чужих для нее людей. Обездвижить овчара людям помогли ловцы "Шанса", стрельнув в него наркозом», - говорится в сообщении. - Мы решили забрать овчара, полагая, что умирать от жажды, топя в моче нижних соседей, испытывать страдания и голод - допустить нельзя».

Лорду достался последний резервный вольер на «Лесопилке». Он постепенно привыкает к новым условиям и знает команду «место».

«Что будет, когда хозяйку выпишут из больницы, посмотрим.. Повторим: Лорда однозначно любят! В такой идеальной форме к нам еще не попадала ни одна собака», - сообщили зоозащитники, поблагодарив соседей «странной» квартиры за то, что привезли для питомцев приюта огромный мешок риса.