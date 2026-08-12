Псковские волонтеры спасли собаку и щенка, выброшенных в мешках из-под сахара. ВИДЕО

Волонтеры приюта для животных «Лесопилка» спасли щенка и собаку, которых выбросили в кювет в мешках из-под сахара. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в зооприюте, нерадивые хозяева, по предварительной информации, поначалу выбросили щенка, а уже после этого - его мать.

Фото здесь и далее: приют для животных «Лесопилка» / «ВКонтакте»

«Когда прекратятся издевательства над животными? Почему "недохозяева" собак или кошек, любой животинки считают, что это их имущество без души и тела, а значит можно поступать с ним, как с ненужным чемоданом? Например, запихнуть в мешок, завязать покрепче и выкинуть подальше от дома», - задаются вопросом в зооприюте.

Щенка-подростка волонтеры нашли рядом с разорванным сахарным мешком. Малыш смог выбраться своими силами. После этого, силами недобродушных людей, его забрала на передержку девушка, переехавшая в Санкт-Петербург.

А совсем недавно почти в том же месте точно в таком же мешке была выкинута, по предположениям волонтеров, мать щенка. Собака была полной его копией.